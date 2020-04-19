В Тюмени избили пенсионерку в инвалидной коляске

19.04.2020, 15:09, Разное

Сегодня, 19 апреля, стало известно об инциденте, произошедшем в Тюмени. Там двое людей, сопровождавших пенсионерку в инвалидной коляске, избили её прямо на улице, а затем исчезли в неизвестном направлении.

По информации РЕН ТВ, житель Тюмени оказался случайным очевидцем избиения женщины-инвалида. Находясь в собственной квартире житель услышал громкий шум на улице. Выглянув с балкона он увидел, что рядом с домом неизвестные житель и жительница агрессивно ведут себя по отношению к пожилой пенсионерке, находящейся в инвалидной коляске. Эти люди требовали, чтобы жительница встала на ноги, хватали за руки и наносили удары по разным частям тела.

Также сообщается, что очевидец пытался помешать мужчине и женщине бить инвалида, но они в ответ начали оправдываться, а вскоре вообще вызвали авто службы такси и скрылись с места инцидента вместе с пенсионеркой. Расследованием данного происшествия занимаются представители правоохранительных органов. Другие подробности пока не сообщаются.