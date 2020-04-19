 

В Санкт-Петербурге пасхальная ночь закончилась смертельной поножовщиной

19.04.2020, 15:09, Разное

В пасхальную ночь житель Санкт-Петербурга скончался от удара ножом, который ему нанесла супруга, пытаясь от него отбиться. Инцидент произошел 18 апреля, пострадавшему была вызвана бригада скорой помощи, но через два часа он скончался.
На месте преступления полицейские задержали 29-летнюю супругу скончавшегося. Она отметила, что вечером вместе с мужем они находились на кухне, где распивали спиртные напитки. Мирная беседа резко переросла в конфликт, задержанная схватила нож и ударила им своего 31-летнего супруга в шею.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщают, что сейчас в отношении задержанной составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Но вскоре могут возбудить уголовное дело. Ранее пара отличалась дружным семейным бытом и в конфликтах она замечена не была.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / Трудные времена и люди вокруг нас

30.03 / Мнение: Российская вакцина от демократии и святых 90-х работает!

15.04 / УАЗ выпустит экономный «Патриот»

08.02 / На место Меган Маркл и принца Гарри: Елизавета II готовит новые роли для принцесс Евгении и Беатрис

30.03 / Ученые: Коронавирусы живут на некоторых поверхностях до трех дней

15.03 / Трамп отказался приезжать в Москву на День Победы

14.04 / Старое кладбище русских военнопленных времен русско-японской войны 1904-1905 годов сохраняет свой первоначальный облик

18.04 / Медик: Эти упражнения помогут пережить коронавирус

06.02 / Умер легендарный голливудский актер

23.05 / Медики запретили сочетать алкоголь и горячий чай

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска