В Санкт-Петербурге пасхальная ночь закончилась смертельной поножовщиной

19.04.2020, 15:09, Разное

В пасхальную ночь житель Санкт-Петербурга скончался от удара ножом, который ему нанесла супруга, пытаясь от него отбиться. Инцидент произошел 18 апреля, пострадавшему была вызвана бригада скорой помощи, но через два часа он скончался.

На месте преступления полицейские задержали 29-летнюю супругу скончавшегося. Она отметила, что вечером вместе с мужем они находились на кухне, где распивали спиртные напитки. Мирная беседа резко переросла в конфликт, задержанная схватила нож и ударила им своего 31-летнего супруга в шею.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщают, что сейчас в отношении задержанной составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Но вскоре могут возбудить уголовное дело. Ранее пара отличалась дружным семейным бытом и в конфликтах она замечена не была.