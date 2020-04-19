Историк рассказал, как были найдены останки Гитлера

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19.04.2020, 15:08, Новости дня

Старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генштаба ВС России, генерал-лейтенант ФСБ в отставке Александр Зданович рассказал, что останки Адольфа Гитлера советская контрразведка СМЕРШ обнаружила в Берлине 5 мая 1945 года.

По словам историка, в то время разведчикам было поручено выяснить судьбы и найти главных нацистских преступников, передает РИА «Новости».

«Первая информация о том, что Гитлер оставался в своем бункере до 28 апреля, поступила к контрразведчикам в ходе боев за Рейхстаг. Второго мая наши войска заняли рейхсканцелярию и в тот же день вечером сотрудники СМЕРШа обнаружили недалеко от бункера и рядом с ним трупы членов семьи рейхсминистра пропаганды Геббельса», – сообщил ученый.

На следующий день на стол наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии лег доклад СМЕРШ о результатах розыска правящей верхушки нацистской Германии, а также крупнейших чиновников Третьего рейха. В документе было указано, что Гитлер и Геббельс покончили жизнь самоубийством, а их трупы были сожжены.

«Лишь пятого мая солдаты взвода отдела СМЕРШ 9-го стрелкового корпуса в одной из воронок во дворе рейхсканцелярии нашли трупы Гитлера и его жены. Контрразведчики взяли под охрану эти останки», – отметил историк.

Зданович добавил, что для опознания останков была сформирована группа военных медиков, которая выполнила всю работу, оформив ее соответствующими актами. Эксперт опроверг версию о том, что Гитлер якобы смог выжить и бежать из окруженного Берлина.

«Это полная чушь. Могу однозначно подтвердить – точно доказано, что найден обгоревший труп именно Гитлера», – резюмировал он.

Ранее историк назвал главные сложности для Красной армии при проведении берлинской операции.



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