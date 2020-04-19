В Подмосковье заработал короткий номер для получения пропусков по смс

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19.04.2020, 15:08, Новости дня

Для жителей Московской области заработал короткий телефонный номер 0250, по которому можно получить цифровой пропуск для поездок по региону, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

На этот номер надо отправить смс, указав цель поездки: код цели, номер паспорта, дату рождения, номер машины, данные карт «Тройка», «Стрелка», ИНН организации и краткое наименование, передает «Интерфакс».

Газета ВЗГЛЯД писала, как цифровой контроль может облегчить для россиян сложности самоизоляции.



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