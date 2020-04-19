 

В Daily Express вспомнили о «странных объектах» на советских снимках Венеры

19.04.2020, 14:53, Разное

Британская газета Daily Express напомнила о секретной космической программе СССР по изучению Венеры, когда исследователи обнаружили объекты, напоминавшие внеземную жизнь. Впервые о странной находке рассказал Леонид Ксанфомалити, но его слова подвергли критике в NASA, отмечает издание «ПолитРоссия».
Изучение Венеры советскими астрофизиками проходило в режиме секретности, поэтому американские исследователи из NASA ничего не знали о первых находках. Профессор военно-морских наук Кристофер Оруэлл добавил, что в те времена усилия сотрудников NASA были направлены на изучение Луны и Марса, поскольку экстремальные условия на Венере не позволяли детально исследовать планету.

Когда же СССР обнародовал информацию о том, что им удалось зафиксировать на фотографии движущийся «странный объект», в NASA усомнились в его органическом происхождении. По словам американских ученых, советские астрофизики зафиксировали отражение от крышки объектива фотокамеры, а не внеземную жизнь. Тем не менее, в США нашлись те, кто поддержал астрофизиков из СССР, они не исключали вероятности, что им удалось найти органику в таком неожиданном месте.



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