СМИ: Иван Охлобыстин напал на журналистку на пасхальной службе «для избранных» в Москве

19.04.2020, 14:53, Разное

В Telegram-канале Baza появилась информация о том, что накануне ночью в Москве в одном из храмов проходило тайное пасхальное богослужение, так сказать, для «избранных» персон, среди них был замечен Иван Охлобыстин со своей семьёй. Безопасность прихожан, которых было около 50-60 человек, обеспечивали полицейские.

Как отмечает Telegram-канал, на площадке внутреннего двора храма были припаркованы автомобили F-класса. На предпраздничную службу люди допускались лишь по специальным пропускам, но всё же, отмечается, не обошлось и без посторонних.

Так, Иван Охлобыстин якобы пытался укрыться за аркой от глаз находившейся там журналистки, но в итоге «напал» на неё. В качестве «доказательства» этих слов Baza опубликовал видеокадры данного инцидента, а также добавил: после службы VIP-прихожане очень быстро расходились по домам, стараясь не попасться на глаза работникам СМИ.