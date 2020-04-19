На Украине более тысячи медиков заразились коронавирусом

19.04.2020, 14:48, Новости дня

Более тысячи медицинских работников заразились коронавирусом на Украине, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Видеозапись онлайн-брифинга размещена на странице министерства в Facebook.

По словам главы Минздрава, всего все время пандемии заболели 5449 человек, из них 358 детей и 1031 медицинский работник. В общем выздоровели 347 человек. Летальных случаев 141.

«Если говорить в разрезе регионов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области – 49, и городе Киеве – 31», – добавил Степанов.

По его словам, украинский Минздрав связывает происшедший в последние дни рост числа инфицированных с массовыми посещениями людьми богослужений в Вербное воскресенье 12 апреля.

«К сожалению, много кто не придерживался наших рекомендаций оставаться дома в Вербное воскресенье и не ходить массово на богослужение», – сказал он.

Степанов сообщил, что за минувшие сутки сделано 4 тыс. 695 исследований методом ПЦР. По его словам, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области – 49 и городе Киеве – 31.

Ранее коронавирус подтвердили у командира Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана.

Также накануне сообщалось, что украинцы оказались одними из главных нарушителей карантина в мире.