Эксперт разъяснил резкий рост новых случаев коронавируса в России

19.04.2020, 14:48, Новости дня

«Чем более доступным становится тестирование, чем чаще оно проводится, тем чаще люди с более легким течением заболевания попадают в поле зрения», – сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Анатолий Альштейн, комментируя резкое увеличение числа зафиксированных случаев COVID-19 – более 6 тысяч за сутки.

«Само по себе такое изменение статистики не является сверхтревожным», – заметил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. По его оценке, резкий скачок подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, о котором в воскресенье сообщил оперативный штаб – 6060 в 78 регионах за сутки, находится в прямой зависимости от налаживания механизмов тестирования.

«Когда тестов не хватает, а человек, например, жалуется на заложенность носа, ему говорят – пользуйтесь каплями от насморка, но исследовать мы вас не будем. Чем меньше объем информации, тем больше в этом объеме доля тяжелых случаев с яркой клинической картиной», – заметил Альштейн. Но, как сообщил накануне глава московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун, в общей сложности в Москве ежедневно проходит около 18 тысяч тестов на коронавирус. Это, соответственно, меняет и статистическую картину.

В сообщении «Стопкоронавирус.рф» в Telegram отмечается, что из более чем 6 тысяч подтвержденных случаев COVID-19 «почти 43% были выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни». В московском оперативном штабе в воскресенье сообщили о том, что за неделю доля бессимптомных носителей среди выявленных в столице случаев достигла 60%.

«Бессимптомные случаи выявляются в случае, когда массово проводятся тесты в какой-либо группе (например, в рабочем коллективе, где один человек уже заболел), – отметил Альштейн. – Так можно выявить инфицированных, но не заболевших. «Инфекция» и «заболевание» – близкие, но разные понятия. В первом случае, человек заражен. Во втором – у него есть симптомы заболевания. Передавать вирус может как инфицированный, так и человек с симптомами».

Но, подчеркнул собеседник, «в большинстве своем бессимптомные инфицированные люди ускользают от обследования». Следовательно, реальный процент бессимптомных случаев определить довольно сложно.

Но если тест дал положительный результат, то даже при полном отсутствии симптомов, «человек подлежит карантину, – подчеркнул Альштейн. – Он может быть карантинизирован дома (например, если в семье уже кто-то заболел), либо его могут поместить в стационар, где наблюдать, проводить дополнительные исследования, например, в течение двух недель» до достижения отрицательного результата теста.

По оценке вирусолога, уже принятые в РФ меры по самоизоляции граждан позволяют ожидать в ближайшие дни спада числа зарегистрированных случаев. «Спад в той или иной местности зависит от того, как будут соблюдаться карантинные меры, – добавил Альштейн. – Если будет происходить то, то произошло 15 апреля в московском метро, то толку не будет. Впрочем, нужно будет подождать не менее 10 дней, и возможно, мы и увидим снижение. Следовательно, при условии соблюдения мер самоизоляции, можно будет ожидать спада к концу апреля».

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на ближайшие две-три недели, сообщила в прошедшую пятницу заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Добавим, что согласно прогнозной математической модели Института вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН, пик выявления COVID-19 в Москве придется на середину мая. В начале мая начнет падать число бессимптомно болеющих и восприимчивых к заболеванию – тех, кто еще не переносил его и не выработал иммунитет – число летальных случаев и вылечившихся продолжит увеличиваться, но без резкого роста, сообщил накануне ТАСС со ссылкой на сообщение исследователей.

В Москве за сутки зарегистрировано 3570 новых случаев заражения, всего в столице более 24 тыс. 324 заразившихся.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.