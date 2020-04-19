Благодатный огонь доставили в Крым

19.04.2020, 14:30, Новости дня

Благодатный огонь доставлен в Крым регулярным рейсом из Москвы, сообщила пресс-служба аэропорта Симферополя.

«Благодатный огонь из иерусалимского храма Гроба Господня прибыл в Крым. Он был доставлен в международный аэропорт Симферополь регулярным рейсом из Москвы. Благодатный огонь перевозился в специальных лампах Дэви с соблюдением особых мер безопасности», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Благодатный огонь прибудет в главные соборы Крыма и Севастополя – собор святого благоверного Александра Невского в Симферополе и Свято-Владимирский собор в Херсонесе и далее во все храмы полуострова для проведения праздничных богослужений.

В субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне Пасхи сошел Благодатный огонь. В тот же день частицу Благодатного огня доставили в Россию. При этом традиционную массовую встречу Благодатного огня во Внуково отменили.