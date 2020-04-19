СМИ: Состояние Анастасии Заворотнюк начало улучшаться

19.04.2020, 14:30, Разное

Сегодня, 19 апреля, ряд отечественных СМИ рассказал новую информацию о продолжающей борьбу с тяжёлым недугом актрисе театра и кино Анастасии Заворотнюк. За последний месяц состояние любимицы миллионов зрителей начало улучшаться, поэтому ей снова возобновили терапию.

О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно более полугода назад. Семья актрисы крайне редко делится подробностями о её состоянии, однако ранее сообщалось, что любимая зрителями «няня Вика» чувствовала себя плохо и вследствие этого лечение было приостановлено. Теперь же в Telegram-канале Mash появилась информация о наметившемся улучшении состояния Заворотнюк. Ей делают химиотерапию, которую ранее отменяли из-за невозможности проведения подобных процедур. Кроме того, Анастасию Заворотнюк консультировали нейрохирурги.

Как сообщается, для продолжения необходимых процедур и консультаций актрису транспортируют из медучреждения, где она находится в последнее время, в другую клинику. Супруг Заворотнюк, фигурист Пётр Чернышёв, постоянно находится рядом с женой, оказывая такую необходимую в период болезни моральную поддержку.