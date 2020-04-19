 

СМИ: Состояние Анастасии Заворотнюк начало улучшаться

19.04.2020, 14:30, Разное

Сегодня, 19 апреля, ряд отечественных СМИ рассказал новую информацию о продолжающей борьбу с тяжёлым недугом актрисе театра и кино Анастасии Заворотнюк. За последний месяц состояние любимицы миллионов зрителей начало улучшаться, поэтому ей снова возобновили терапию.
О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно более полугода назад. Семья актрисы крайне редко делится подробностями о её состоянии, однако ранее сообщалось, что любимая зрителями «няня Вика» чувствовала себя плохо и вследствие этого лечение было приостановлено. Теперь же в Telegram-канале Mash появилась информация о наметившемся улучшении состояния Заворотнюк. Ей делают химиотерапию, которую ранее отменяли из-за невозможности проведения подобных процедур. Кроме того, Анастасию Заворотнюк консультировали нейрохирурги.

Как сообщается, для продолжения необходимых процедур и консультаций актрису транспортируют из медучреждения, где она находится в последнее время, в другую клинику. Супруг Заворотнюк, фигурист Пётр Чернышёв, постоянно находится рядом с женой, оказывая такую необходимую в период болезни моральную поддержку.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Мнение: Письма: “Анализировал ее поведение”

06.03 / “Полное безобразие”: Шатунов вскипел из-за поведения Разина

27.03 / Медики планируют обучать собак для вынюхивания людей с коронавирусом

28.03 / На западном фронте без перемен

23.02 / Мнение: Более решительно-2

16.02 / В Москве девушка умерла на конкурсе по поеданию пирожков

04.02 / Мнение: Дефицит работы в России

26.03 / Мнение: Петербургский кайтсерфер, заразившийся коронавирусом, раскрыл правду о своем лечении в Коммунарке

04.02 / Мнение: Нефть

09.04 / Уникальный случай, когда НЛО разбился вместе с похищенным человеком на борту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска