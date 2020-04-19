 

Минобороны приостановило строительство фрегатов проекта 22350М

19.04.2020, 14:09, Разное

Минобороны решило временно заморозить строительство фрегатов проекта 22350М. Причиной стало отсутствие решения заказчика о начале работ.
Конструкторы Минобороны в декабре 2019 года разработали эскиз корабля 22350М, но позже свернули работу. Строительство может начаться уже в этом году, если проект получит должное финансирование. Также была произведена приемка плана будущего судна, о чем свидетельствует акт, составленный 25 декабря. Однако на момент создания отчета отсутствовало «последующее решение Заказчика о начале планировавшихся работ».

23 апреля прошлого года на заводе «Северная верфь», занимающемся строительством судов, заложили два фрегата усовершенствованного проекта 22350. От предыдущей модели они отличаются способностью нести не два, а три УКСК на 24 ракеты, а модернизированные корабли 22350М смогут нести 6 УКСК на 48 ракет.

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков», который в начале года первый применил гиперзвуковую ракету «Циркон», уже передан ВМФ РФ. Он открыл огонь в Баренцевом море по береговой мишени на расстоянии 500 км. Другой фрегат «Адмирал Касатонов» находится на стадии испытаний.



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