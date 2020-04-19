 

Покупатели Magic Keyboard для iPad Pro поделились первыми впечатлениями от клавиатур

19.04.2020, 14:09, Разное

На YouTube появились видеозаписи, на кадрах которых покупатели, первыми оформившие предзаказы на клавиатуры Magic Keyboard для iPad Pro и получившие товар раньше обещанных корпорацией Apple сроков, делятся впечатлениями от устройств, оснащённых трекпадами. Так, пользователь, зарегистрированный на сервисе под ником Ekaphol Rotchanasombut, показал процесс распаковки новинки.
На YouTube-канале MrExitStrategy опубликовано сразу несколько видеозаписей, на кадрах которых освещается ряд основополагающих функций Magic Keyboard, а также показывается совместимость девайса с iPad Pro, выпущенного двумя годами ранее. Один из роликов демонстрирует шарнир чехла-клавиатуры, за счёт которого обеспечивается «плавающая» конструкция и плавность регулировки угла обзора до 130 градусов. Из недостатков отмечена возможность использования порта USB-C в устройстве лишь для зарядки планшета. Весит аксессуар для iPad Pro с экранной диагональю в 11 дюймов 600 граммов.

На кадрах другого ролика показывается возможность ручной регулировки яркости подсветки клавиатуры, что устанавливается через «Настройки». Подсветка «По умолчанию» зависит от того, насколько освещена обстановка извне.

На третьей записи YouTube-пользователь продемонстрировал детальное сравнение новинки с клавиатурой Smart Folio, попутно отметив, что трекпад является механическим.



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