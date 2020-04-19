Тиньков опубликовал первое фото после объявления о болезни

19.04.2020, 14:08, Новости дня

Бизнесмен, основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков впервые опубликовал свою фотографию после объявления о тяжелой болезни.

Он поздравил подписчиков с Пасхой, опубликовав фото в Instagram.

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Христос Воскресе! Всех с Праздником Пасхи!

Публикация от Oleg Tinkov (@olegtinkov) 18 Апр 2020 в 2:15 PDT

Напомним, в марте Тиньков заявил, что у него нашли острую форму лейкемии – это крайне опасное, угрожающее жизни заболевание, требующее незамедлительного медицинского участия.

Позже он объявил, что уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф банка» в течение ближайших недель.