Тиньков опубликовал первое фото после объявления о болезни
19.04.2020, 14:08, Новости дня
Бизнесмен, основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков впервые опубликовал свою фотографию после объявления о тяжелой болезни.
Он поздравил подписчиков с Пасхой, опубликовав фото в Instagram.
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Напомним, в марте Тиньков заявил, что у него нашли острую форму лейкемии – это крайне опасное, угрожающее жизни заболевание, требующее незамедлительного медицинского участия.
Позже он объявил, что уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф банка» в течение ближайших недель.
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