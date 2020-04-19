Орешкин предсказал «негативные цифры» в экономике во втором квартале

19.04.2020, 14:08, Новости дня

Российская экономика продемонстрирует «серьезные негативные цифры по второму кварталу», однако у страны есть все возможности для быстрого восстановления, сообщил помощник президента Максим Орешкин.

По его словам, экономика Китая, который первым столкнулся с коронавирусом, упала на 7%, но «сейчас восстановление идет», передает

«Что касается России, конечно же, мы получим серьезные негативные цифры по второму кварталу. Но здесь важна своевременная реакция, чтобы глубину этого кризиса попытаться сгладить», – подчеркнул он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Орешкин отметил, что и безработица вырастет, и доходы снизятся, «это происходит во всем мире сейчас».

«Главное, постараться минимизировать эти последствия, сохранить коллективы, чтобы на фазе выхода и восстановления экономической активности мы смогли это сделать максимально быстро, с наименьшими потерями», – отметил он.

Помощник президента отметил, что «у нас есть все возможности» для быстрого восстановления экономики.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что объем Фонда национального благосостояния на конец 2020 года составит около 7 трлн рублей с учетом запланированных трат, средств хватит до 2024 года при текущих ценах на нефть.