 

После богослужения в Святогорской лавре полиция открыла уголовное производство

19.04.2020, 14:06, Новости дня

В Донецкой области правоохранители открыли уголовное производство после пасхального богослужения в Святогорской лавре, в котором приняли участие около 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции области.

“В Святогорской Свято-Успенской лавре зафиксировано собрание людей в количестве 300 человек, при этом не была соблюдена социальная дистанция и другие правила карантина. По факту начато уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений)”, – говорится в сообщении.

Правоохранители области изучают еще три случая нарушения карантина.

В общем праздничная служба прошла в 275 храмах Донецкой области.

В Святогорске Донецкой области в Свято-Успенской Святогорской лавре в пасхальном богослужении приняли участие множество прихожан, при этом они были без масок и других средств защиты. Люди даже не пытались соблюдать дистанцию, целовали руки священнику, который вел службу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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