 

Качество воздуха в Киеве значительно улучшилось, еще вчера он был на первом месте в рейтинге самых загрязненных городов

19.04.2020, 14:06, Новости дня

Сегодня в рейтинге самых загрязненных городов мира, который ведет специализирующаяся на информации и технологиях в сфере качества воздуха международная компания IQAir, Киев занимает девятое место. 

Как сообщается на сайте компании, по состоянию на 12.00 19 апреля индекс качества воздуха (AQI) в Киеве составляет 96.

Лидируют в рейтинге самых загрязненных городов мира сегодня китайский Шэньян (192), столица Саудовской Аравии Эр-Рияд (190) и индонезийская Джакарта (157).

На одном уровне с Киевом находится Дубай – индекс качества воздуха там также составляет 96.

Согласно шкале AQI, опубликованной на сайте IQAir, хорошим считается воздух при индексе AQI до 50. 

Всего на шкале шесть уровней:

0–50 – хороший;
51–100 – умеренный;
101–150 – нездоровый для чувствительных групп;
151–200 – нездоровый;
201–300 – очень нездоровый;
301–500 – опасный.

Обычно рейтинги самых загрязненных городов возглавляют индийские, китайские и пакистанские мегаполисы. 

В Укргидрометцентре призвали не доверять онлайн-сервисам о качестве воздуха, которые предоставляют различные онлайн-платформы. Украинские метеорологи считают, что такие сервисы в основном базируются на спутниковой информации и могут отличаться от реальных показателей “в десятки или даже сотни раз”.

С 16 апреля в Киеве наблюдается задымленность и чувствуется запах гари. В Киевской горгосадминистрации заявили, что это связано с пожарами в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения, а также северо-западным ветром. При этом власти заверили, что радиационный фон в столице – в пределах нормы. 

17 апреля Киев возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом. Такая же ситуация была и в ночь на 18 апреля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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