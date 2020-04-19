Качество воздуха в Киеве значительно улучшилось, еще вчера он был на первом месте в рейтинге самых загрязненных городов

19.04.2020, 14:06, Новости дня

Сегодня в рейтинге самых загрязненных городов мира, который ведет специализирующаяся на информации и технологиях в сфере качества воздуха международная компания IQAir, Киев занимает девятое место.

Как сообщается на сайте компании, по состоянию на 12.00 19 апреля индекс качества воздуха (AQI) в Киеве составляет 96.

Лидируют в рейтинге самых загрязненных городов мира сегодня китайский Шэньян (192), столица Саудовской Аравии Эр-Рияд (190) и индонезийская Джакарта (157).

На одном уровне с Киевом находится Дубай – индекс качества воздуха там также составляет 96.

Согласно шкале AQI, опубликованной на сайте IQAir, хорошим считается воздух при индексе AQI до 50.

Всего на шкале шесть уровней:

0–50 – хороший;

51–100 – умеренный;

101–150 – нездоровый для чувствительных групп;

151–200 – нездоровый;

201–300 – очень нездоровый;

301–500 – опасный.

Обычно рейтинги самых загрязненных городов возглавляют индийские, китайские и пакистанские мегаполисы.

В Укргидрометцентре призвали не доверять онлайн-сервисам о качестве воздуха, которые предоставляют различные онлайн-платформы. Украинские метеорологи считают, что такие сервисы в основном базируются на спутниковой информации и могут отличаться от реальных показателей “в десятки или даже сотни раз”.

С 16 апреля в Киеве наблюдается задымленность и чувствуется запах гари. В Киевской горгосадминистрации заявили, что это связано с пожарами в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения, а также северо-западным ветром. При этом власти заверили, что радиационный фон в столице – в пределах нормы.

17 апреля Киев возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом. Такая же ситуация была и в ночь на 18 апреля.