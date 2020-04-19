 

Шайтанова планировали арестовать в Германии после контактов с офицером ФСБ Егоровым

19.04.2020, 14:06, Новости дня

Разоблачение генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова может нанести удар по российской шпионской сети на Западе, арест украинского офицера мог произойти не в Киеве, а в Германии. Об этом 19 апреля написало издание Bild.

Полковник ФСБ Игорь Егоров, названный украинскими спецслужбами связным в деле Шайтанова, является старшим должностным лицом в подразделении “V” российской разведки, которому поручено ликвидировать на Западе лиц, считающихся в РФ “террористами”. Так, есть информация, что это подразделение организовало убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года.

Прямых свидетельств причастности Егорова или Шайтанова к преступлению в берлинском районе Тиргартен нет, но расследование ведется, сказали источники Bild.

Сеть российской разведки, очевидно, имеет связи не только с Германией, но также с Украиной, Францией и Хорватией – странами, в которых живет много российских эмигрантов, в частности имеющих чеченские корни, говорится в публикации.

Шайтанов несколько раз приезжал в Германию, чтобы встретиться со своими российскими кураторами. По информации Bild, западные спецслужбы помогали украинцам наблюдать за генерал-майором и его подручными. До последнего момента не было ясно, где задержат Шайтанова – в Германии или в Украине, отмечает издание.

Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и подготовке террористических актов, задержали 14 апреля. 15 апреля Шевченковский районный суд Киева арестовал генерал-майора до 14 июня включительно. 16 апреля в СБУ сообщили о задержании вероятного подельника Шайтанова, также сотрудника спецслужб. По информации следствия, офицер СБУ мог участвовать в подготовке убийства украинского добровольца чеченского происхождения Адама Осмаева.

23 августа 2019 года в Берлине киллер на велосипеде подъехал к Хангошвили и убил его несколькими выстрелами. 6 декабря Bellingcat опубликовал расследование, в котором говорилось, что мужчину, задержанного немецкими правоохранителями после убийства, зовут Вадим Красиков. В февральском расследовании говорилось о связях Красикова с ФСБ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Экс-главу ФСИН Реймера освободили по УДО

03.02 / Хоккеисты “Амура” забросили четыре безответных шайбы в ворота “Адмирала”

11.03 / Универсальная вакцина против гриппа прошла важное испытание

01.04 / Газпром возобновил поставки газа в КНР по «Силе Сибири»

11.02 / У Иглесиаса и Курниковой родился третий ребенок

02.04 / Пелоси предлагает включить финансирование голосования по почте в следующий пакет экономических мер

07.04 / “Князь Владимир” продлил приостановку рейсов до 7 июня

10.02 / В результате удара сирийской армии в Идлибе погибли турецкие военные. Эрдоган проводит экстренное совещание

23.02 / Кремль призвал не “впадать в мрачные настроения”

20.03 / Трамп пообещал вмешаться в российско-саудовскую нефтяную войну «в подходящее время»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска