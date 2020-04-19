“Ювентус” готов расстаться с Сарри и взять Зидана

19.04.2020, 14:05, Новости дня

Руководство туринского "Ювентуса" рассматривает кандидатуру наставника мадридского "Реала" Зинедина Зидана на пост главного тренера команды, который сейчас занимает Маурицио Сарии. Французский специалист с 1996 по 2001 год выступал за "Старую синьору".

Как сообщает Le10sport.com, представители "Ювентуса" уже провели предварительные переговоры с главным тренером "сливочных". По информации издания, Зидан может покинуть "Реал" из-за непростых отношений с президентом мадридцев Флорентино Пересом.

Напомним, что действующий контракт Сарри с туринским клубом истекает 30 июня 2022 года.