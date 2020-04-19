Иммунолог уточнил, какой будет вторая волна коронавируса

19.04.2020, 14:05, Новости дня

Вторая волна эпидемии коронавируса возможна, но, скорее всего она будет не такой масштабной. Об этом в интервью "Парламентской газете" сообщил иммунолог, академик РАН Сергей Недоспасов.

По словам эксперта, вторая волна может случиться, если не будет профилактической вакцины.

"Когда это может произойти – остается только гадать: тут и особенности вируса, и особенности жизни данной популяции, и особенности системы здравоохранения", – добавил иммунолог.

По словам Недоспасова, науке сейчас неизвестно, почему одни люди болеют коронавирусом бессимптомно, а другие – с симптомами.

"В нас есть другие коронавирусы. Возможно, бессимптомные больные имеют какой-то иммунитет", – предположил он.

Эксперт добавил, что вирус станет безопасным, когда у населения сформируется коллективный иммунитет.

"Считается, что когда у большинства населения есть иммунный ответ (в данном случае – нейтрализующие вирус антитела), то вирус перестает распространяться, – пояснил он. – Поэтому через этот "коллективный эффект" будет защищен даже тот человек, у которого нет иммунитета – слишком мала вероятность встретиться с вирусом".

На вопрос о том, эффективно ли в борьбе с COVID-19 переливание больным крови переболевших, Недоспасов ответил, что такой способ эффективен.

"Это классический метод, называемый серотерапией, и за него дали первую Нобелевскую премию Эмилю фон Берингу в 1901 году", – напомнил он. Однако, по словам эксперта, для защиты от вируса миллионов человек такой способ непригоден: для этого потребуются десятки, если не сотни тысяч доноров.

Ранее о вероятности возникновения новой пандемии рассказал профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц. По его словам, она может возникнуть после отмены противовирусных мер, таких, как режим самоизоляции. По мнению ученого, действующие строгие меры изоляции нужно будет оставить в силе на ближайшие 2-3 месяца, а затем к ним придется периодически возвращаться.