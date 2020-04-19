 

Патриарх Кирилл призвал молиться о тех, кто “находится под страхом смертным”

19.04.2020, 14:05, Новости дня

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священников Русской православной церкви каждый день молиться за людей, которые переживают из-за распространения коронавируса.

"Самая главная помощь наша — это сильная молитва", — сказал патриарх в пасхальной проповеди в храме Христа Спасителя. Ее текст размещен на официальном сайте Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл призвал священнослужителей ежедневно мысленно молиться о тех, кто находится "под страхом смертным", не будучи больным, и о тех, кто "преодолевает тяготы болезни".

Предстоятель РПЦ напомнил, что в нынешнюю Пасху верующие не пришли в храмы потому, что у них не было такой возможности. Однако от этого Пасха, Святое воскресение, не перестала быть праздником, источником радости для людей.

Он призвал верующих запомнить события этого года, выразив уверенность в том, что через какое-то время это Пасхальное торжество будет вспоминаться как "совершенно особое событие в нашей жизни".

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя 19 апреля состоялось без прихожан в связи с распространением коронавируса. Тем не менее Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме был доставлен в Россию, как и в прошлые годы.



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