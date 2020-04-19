Путин заявил о преодолении в постсоветском пространстве фобий перед возрождением СССР

19.04.2020, 13:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин считает, что «фобии прошлого» и страх перед возрождением СССР постепенно преодолеваются на постсоветском пространстве.

«Надо прямо об этом сказать: преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий [идет] на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно», – передает слова Путина ТАСС.

Он отметил, что все участники интеграционных процессов на постсоветском пространстве чувствуют эти преимущества – везде страны пытаются повысить уровень своей конкурентоспособности за счет объединения усилий.

«Для республик бывшего Советского Союза это – абсолютно естественное дело», – подчеркнул президент.

В феврале Путин заявил, что РФ является правопреемницей СССР и это очевидный факт.