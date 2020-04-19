 

Находящимся на карантине жителям Москвы бесплатно выдают бюджетный смартфон Huawei Y5

19.04.2020, 13:53, Разное

Недавно власти Москвы бесплатно начали выдавать находящимся на карантине жителям столицы во временное пользование смартфоны, но модель устройства не озвучивалась. Теперь же стало известно, что это бюджетный Huawei Y5 с предустановленным приложением «Социальный мониторинг».
При помощи бесплатно выданного смартфона с установленной специальной программой стало возможным отследить, соблюдает ли определённый человек карантин, находясь постоянно дома и не нарушая социального дистанцирования.

В Сети недавно появилось изображение, обнародованное оставшимся неизвестным жителем столицы. На снимке запечатлён распакованный смартфон китайского производителя Huawei Y5, который на российском рынке можно купить за сравнительно небольшую цену в 6,49 тыс. рублей.

Как видно на фото, вместе с выдающимся бесплатно на время карантина смартфоном Huawei Y5 предусмотрена также инструкция для ознакомления с функциями и процессом установки программы «Социальный мониторинг».



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