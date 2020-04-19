Лукашенко оценил тактику борьбы с коронавирусом в Белоруссии

19.04.2020, 13:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна выбрала верную тактику борьбы с коронавирусной инфекцией.

Лукашенко посетил храм в Смолевичском районе и поразмышлял о пути страны в противодействии коронавирусу, передает «БелТА».

«Я сейчас не вижу, что мы в чем-то ошиблись. Пока. Всякое может быть. Но даже вы, люди вроде не настолько вовлеченные в этот процесс, видите, что белорусы поступили правильно», – сказал Лукашенко.

Он убежден, что белорусы пройдут этот период достойно.

Лукашенко добавил, что люди сам должны держать «свою жизнь в своих руках» и лучше ею распоряжаться, «нежели национальный лидер, или может быть, Господь».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские тест-системы для выявления нового коронавируса якобы часто дают ошибочные результаты.

До этого Лукашенко отказался принимать меры для защиты от коронавируса, а также назвал ситуацию с новой инфекцией хорошим уроком для наркоманов и «курцов».