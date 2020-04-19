Microsoft выпустила обновление для исправления неполадок в Windows Defender

19.04.2020, 13:30, Разное

Благодаря автоматическому обновлению антивируса Windows Defender в ОС Windows 10 исчезла ошибка, приводящая к неправильной работе во время полного сканирования системы. По информации инсайдеров из Bleeping Computer, новое программное обеспечение стало доступным лишь 3 дня назад.

До 16 апреля некоторым пользователям операционной системы приходилось сталкиваться с проблемой при использовании антивируса Windows Defender: несмотря на корректную работу при быстром сканировании, во время запуска полной проверки программа попросту закрывалась, отмечают эксперты. К слову, в корпорации Microsoft не прокомментировали проблемы, но вскоре разработали обновление для Windows Defender 1.313.1687.0, устраняющее все неполадки.

Юзеры, у которых возникала вышеназванная ошибка, должны сверить версию используемой антивирусной службы. При необходимости обновлений нужно перейти в раздел «Центра безопасности Windows», и найти пункт «Проверить наличие обновлений для антивирусных программ».