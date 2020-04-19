Песков рассказал о непростом принятии решения о переносе парада Победы

19.04.2020, 13:30, Новости дня

Президенту РФ Владимиру Путину было непросто принимать решение о переносе парада Победы с 9 мая, но здоровье людей для него в приоритете, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Конечно, президенту наверняка было непросто принимать такое решение, но для него приоритетом является здоровье людей», – передает слова Пескова ТАСС.

16 апреля Путин на совещании Совбеза поручил силовым ведомствам изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия в связи с коронавирусом. Он пообещал, что парад Победы и шествие «Бессмертного полка» обязательно состоятся в этом году.