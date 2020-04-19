 

Перед микроинсультом Татьяна Буланова жаловалась каналу НТВ на безденежье

19.04.2020, 13:30, Разное

Накануне госпитализации после микроинсульта российская певица Татьяна Буланова жаловалась, что у нее закончились деньги. В интервью телеканалу НТВ исполнительница призналась, что на фоне безденежья она даже не могла покормить кота.
Финансовые проблемы у знаменитости возникли из-за отмены концертов в целях сдерживания распространения пандемии коронавируса. Из-за этого Татьяна Буланова не могла выплачивать ипотеку и купить еды для домашнего питомца. На помощь детей певица рассчитывать не могла, поскольку ее старший ребенок от Николая Тагрина потерял работу, а 13-летний Никита Радимов является недееспособным.

Сейчас здоровье Татьяны Булановой постепенно нормализуется, ее перевели из реанимации в обычную палату, но о дате выписки информации пока нет. Стоит отметить, что после госпитализации к певице не пускали ее сыновей, врачи опасались риска заражения коронавирусом.
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