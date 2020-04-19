 

Силуанов сказал, на сколько хватит средств ФНБ

19.04.2020, 13:26, Новости дня

Объем Фонда национального благосостояния на конец 2020 года составит около 7 трлн рублей с учетом запланированных трат, средств хватит до 2024 года при текущих ценах на нефть, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Между тем, помощник президента РФ Максим Орешкин отметил, что результаты второго квартала будут негативными для экономики, властям важно своевременно реагировать для смягчения последствий, передает ТАСС.

В четверг Силуанов сообщал, что Минфин направит в экономику около 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния в 2020 году при цене на нефть на уровне 20 долларов за баррель.



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