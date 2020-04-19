 

Песков назвал срок возможного выхода на плато по коронавирусу

19.04.2020, 13:16, Новости дня

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что есть надежда, что в РФ выйдут на плато в ситуации с коронавирусом на следующей неделе.

Он добавил, что решения о дальнейшем режиме борьбы с коронавирусом нужно будет принимать в течение недели, передает РИА «Новости».

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико ранее заявил, что снижение числа инфицированных коронавирусом в Москве можно будет наблюдать в первой половине лета.



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