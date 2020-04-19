 

“Любовь всей моей жизни”: Леди Гага призналась в чувствах бойфренду

19.04.2020, 13:12, Разное

В начале этого года стало известно, что Леди Гага встречается с Майклом Полански – выпускником Гарварда, который сейчас работает исполнительным директором компании Parker Group. Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (настоящее имя певицы) и Полански познакомились на вечеринке по случаю дня рождения Шона Паркера (сооснователя Facebook и основателя Parker Group) в его доме в Лос-Анджелесе, после чего дружеское общение переросло в роман. Похоже, что сейчас этот самый роман вышел на новый уровень – на всю свою многомиллионную аудиторию Гага заявила, что Майкл – любовь всей ее жизни.

Леди Гага и Майкл ПоланскиВо время утреннего шоу Morning Joe певица рассказала о подготовке к благотворительному концерту One World: Together At Home, организованному как дань уважения всем медицинским работникам, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

Сейчас совместно с моим фондом Born This Way, моей мамой, Синтией Джерманоттой, и нашим сооснователем Майей, любовь всей моей жизни (Ред. – Майкл Полански) работает над проектом, который поможет людям сохранить психическое здоровье,

– заявила Леди Гага, намекая на приложение, над которым работает вместе с Полански.

Напомним, в октябре прошлого года Леди Гага заявила на весь мир о своем свободном статусе. “Я – одинокая женщина”, – подписала певица фото, отправляя тем самым сигнал в “космос”. Запрос ее быстро был услышан, и новогоднюю ночь звезда уже праздновала не одна. Случайным очевидцам удалось запечатлеть ее в ресторане NoMad в Лас-Вегасе, где она сначала пела, а после вместе со всеми гостями отмечала наступление нового года. Во время боя курантов Гага тогда вскочила из-за стола и в залпах бумажных конфетти, не обращая внимания на присутствующих в ресторане, начала обнимать и целовать своего спутника. Под утро они вместе покинули заведение на машине певицы. Опознать личность таинственного незнакомца тогда никому не удалось. А самой подробной информацией о спутнике Гаги располагал колумнист Las Vegas Review-Journal, который написал в своем Twitter, что “бородатого брюнета зовут Майкл”.

Леди Гага и Майкл ПоланскиКликните на фото для просмотра галереиО новых отношениях певицы стало известно спустя два месяца после того, как она рассталась со звукорежиссером Дэном Хортоном, с которым была вместе около трех месяцев. “Дэн недостаточно зрел для нее, а она хочет серьезных отношений”, – комментировали их разрыв инсайдеры. Ранее певица была полтора года помолвлена с актером Тейлором Кинни и столько же – с агентом Кристианом Карино. Также певице приписывали роман с актером Брэдли Купером, но она опровергла эту информацию.



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