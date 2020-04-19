Фото Ходченковой с невероятными ногами взбудоражило поклонников

19.04.2020, 13:09, Разное

Популярная актриса Светлана Ходченкова даже во время самоизоляции продолжает радовать подписчиков в социальных сетях новыми снимками. На этот раз знаменитость позировала, свесив ноги с кровати.

Данная публикация сразу же обрела большую популярность среди интернет-пользователей. По их мнению, главной особенностью снимка является практически идеальный ракурс, придающий большую пикантность. Поскольку изображение делалось снизу, создается впечатление, будто ноги артистки являются бесконечными, отметили поклонники.

Кроме того, юзеры оценили стройную фигуру Ходченковой, хотя кому-то она показалась слишком худой. За считанные часы публикация набрала свыше 25 000 отметок «Мне нравится».