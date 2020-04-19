Прокуратура составила портрет типичного несовершеннолетнего преступника

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19.04.2020, 13:08, Новости дня

Университет прокуратуры РФ разработал криминологическую характеристику личности несовершеннолетнего преступника, описав его типичные черты, информирует пресс-служба Генпрокуратуры.

В исследовании приводятся типичные психологические черты личности несовершеннолетнего преступника: социальная деформация и дезадаптация, плохое осознание и пренебрежение, либо игнорирование принятых моральных устоев, правил социального взаимодействия, правовых норм, передает РИА «Новости».

Зачастую у таких подростков присутствует ложно понимаемое стремление к самовыражению. В то же время у них есть стремление к достижению быстрого удовлетворения потребностей любыми способами.

Почти две трети несовершеннолетних, как выяснили в университете прокуратуры, совершивших преступления в 2019 году – подростки 16–17 лет (63,7%). 36,3% приходится на преступников 14–15 лет. Большинство из них мужского пола (89,9%).

Около половины несовершеннолетних, которые были осуждены в 2019 году, воспитывались в неполной семье (45,9%), десятая часть – вне семьи (9,6%).

В прошлом году обсуждалось предложение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой не сажать преступников-подростков из тюрем.



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