В ОРЛО решили перенести парад Победы из-за коронавируса

19.04.2020, 12:54, Новости дня

Главарь боевиков “ЛНР” Леонид Пасечник заявил о переносе празднования Дня Победы на оккупированной территории Луганской области из-за эпидемии коронавируса.

В обращении, обнародованном на YouTube-канале “ГТРК ЛНР”, Пасечник сказал, что в условиях пандемии “власти не имеют права рисковать жизнью граждан, а тем более здоровьем и жизнью уважаемых ветеранов”.

Он подчеркнул, что и парад Победы, и акция “Бессмертный полк” будут перенесены на более поздний срок.

Пасечник отметил, что эти мероприятия будут проведены в один день с Россией, потому что “ЛНР” – часть “русского мира”.

Из-за эпидемии коронавируса в России отменили ежегодный парад Победы, который проводится 9 мая. Президент РФ Владимир Путин добавил, что все торжественные мероприятия по случаю Дня Победы пройдут позже в 2020 году, однако не назвал точных сроков.

Оккупапационные администрации на занятых боевиками территориях Донецкой и Луганской областей 9 мая проводят аналогичные российским акции.