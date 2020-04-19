 

В штате Нью-Йорк разрешили заключать браки онлайн из-за коронавируса

19.04.2020, 12:54, Новости дня

В американском штате Нью-Йорк гражданам разрешили заключать браки дистанционно, сообщил 18 апреля губернатор штата Эндрю Куомо, информирует его пресс-служба.

В связи со вспышкой коронавируса процедуру теперь можно проводить онлайн, в режиме видеоконференции, что ранее было запрещено. Закон штата требовал личного присутствия на церемонии тех, кто вступает в брак, и чиновника, регистрирующего бракосочетание.

Многие брачные бюро временно закрыты из-за пандемии COVID-19, что не позволяло жителям штата получить разрешение на брак, отмечает пресс-служба.

В штате Нью-Йорк за последние 24 часа было подтверждено 7090 новых случаев заражения коронавирусом (в общей сложности – 236 732), количество жертв эпидемии достигло 13 362. Хотя показатели заболеваемости и смертности снижаются, Нью-Йорк остается самым пострадавшим от коронавирусной инфекции штатом США.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 19 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,34 млн, из них 161,3 тыс. умерли, почти 600 тыс. выздоровели.

США занимают первое место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения (735,2 тыс.) и связанных с COVID-19 смертей (39 тыс.).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Новак призвал страны-производители нефти объединиться для сокращения добычи

26.03 / Audi отзовет более 200 кроссоверов Q7 и Q8 в России

10.02 / Ученые нашли связь между пищевыми привычками и контентом друзей в соцсетях

14.02 / Уволен подозреваемый в авторстве сообщений об убийстве пациентов медик

13.02 / Геймеры научат ИИ управлять стаями боевых дронов

23.02 / Асеев: С Зеленским говорили, чтобы в следующие списки на обмен не попадали преступники

03.02 / Утечка информации о крушении самолета МАУ – это ЧП. Но в сравнении с зачисткой места крушения бульдозерами это ничто – юрист Козлов

12.03 / МРТ, анализы на гормоны: что еще обязаны сделать бесплатно

12.02 / На Украине раскрыли данные о потерях бронетехники в Донбассе

15.02 / CNN – Зеленский напомнил, как нужна Украине помощь Запада

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска