В ВСУ выявили три новых случая COVID-19

19.04.2020, 12:54, Новости дня

По состоянию на утро сегодняшнего дня в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 32 случая заболевания COVID-19. Из них двое умерли, еще двое выздоровели. Об этом на своей странице в Facebook сообщает командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

На изоляции, в том числе на самоизоляции, находятся 300 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая COVID-19. Больные находятся в учреждениях Винницы, Черновцов и Львовской области.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение, говорится в сообщении.

Епідемічна обстановка в Збройних Силах УкраїниНа 07.00 19 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 32 випадки… Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Laupäev, 18. aprill 2020

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 19 апреля общее количество зараженных в Украине достигло 5449 (+343 человека за сутки). 141 человек умер от COVID-19 (восемь из них – за последние сутки), 347 пациентов выздоровели (за последние сутки – 72).

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора. Эти ограничения будут действовать как минимум до 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что карантин продлят до начала мая.