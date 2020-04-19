В Кировской области задержаны мужчины, напавшие на сотрудников скорой помощи

19.04.2020, 12:54, Новости дня

Полицейские установили и задержали двух жителей Кирово-Чепецка, подозреваемых в совершении нападения на врача и водителя скорой помощи, об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Напомним, что вечером 17 апреля мужчины, предположительно находившиеся в состоянии опьянения, напали на водителя скорой, а впоследствии – и на врача, попытавшегося вмешаться в конфликт.

Известно, что медработник приехал по вызову в жилой дом на проспекте России, около которого и произошел инцидент, для того, чтобы сделать одному из жильцов тест на коронавирус.

Задержанные – граждане 1985 и 1989 годов рождения были доставлены в отдел полиции, по факту инцидента проводится проверка, на основании результатов которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.