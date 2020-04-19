 

Украине предрекли конец после эпидемии

19.04.2020, 12:54, Новости дня

Эпидемия COVID-19 на Украине когда-нибудь закончится, однако нет уверенности в том, что страна переживет ее в своем нынешнем виде. С таким мнением выступила экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".

По словам бывшего депутата, Киев в условиях распространения заболевания действует хаотично, его действия "плохо спланированы и не рассчитаны на перспективу". Кроме того, как отметила Герман, ни верховная власть страны, ни региональные власти "не живут той жизнью, которой живут простые люди, и не понимают народ".

"Самое обидное, что никто не думает про перспективы, никто не думает: как же мы выйдем из этого всего, какими мы будем; и не готовит государство и общество к тому поствирусному периоду", – отметила Герман.

По ее мнению, это большая проблема, потому что рано или поздно эпидемия закончится.

"А будет ли Украина? Этот вопрос я ставлю почти в каждом эфире, потому что у меня, к сожалению, нет на него оптимистичного ответа", – заключила Герман.

По последним данным, в Киеве зафиксировано 770 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего на Украине зарегистрировано более 5 тысяч случаев инфицирования COVID-19, при этом 133 пациента скончались, 275 – выздоровели.

19 апреля украинский минздрав сообщил о скачке заболеваемости COVID-19. В ведомстве его связывают с тем, что граждане посещали церковные службы в Вербное воскресенье 12 апреля.
 

 



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