Кабаков цинично высказывался о болезни и смерти

19.04.2020, 12:54, Новости дня

Друзья писателя Александра Кабакова считают его уход из жизни большой потерей для современной русской литературы. Об этом они рассказали в интервью ТАСС. Кабаков скончался в субботу в возрасте 76 лет.

По словам президента Русского ПЕН-центра Евгения Попова, после ухода старшего поколения — Искандера, Аксенова, Битова — Кабаков стал одной из самых крупных персон в литературе. Его творчество отличалось потрясающим стилем и безудержной фантазией. Роман "Невозвращенец" и "Московские сказки" по праву принесли Кабакову мировую славу, сказал Попов, так как они являются "литературой высшего сорта".

По воспоминаниям Попова, писатель не избегал обсуждения его тяжелой болезни в последний год. "Мы довольно цинично все обсуждали – и его болезнь, и его смерть", — рассказал Попов.

Президент ПЕН-центра уверен, что Кабаков посмеялся бы над словами, что "он — звезда".

Писатель Шамиль Идиатуллин рассказал, что Кабаков был человеком большого стиля и огромного мужества. В повести повести "Подход Кристаповича" писатель "изложил кредо героев, достойных считаться главными: не сносить покорно удары яростной судьбы, а определять, кто именно ударил, и бить в ответ". Так Кабаков видел суть правильного существования, считает Идиатуллин.

Издатель Елена Шубина за 20 лет работы с Кабаковым узнана его как прекрасного писателя, джентльмена, друга и очень мужественного человека. Писатель успел взять в руки последнюю свою книгу, изданную в марте. Он очень радовался, рассказала Шубина.

К сожалению, карантин не позволил устроить "презентацию" прямо у постели писателя. "Вся наша редакция скорбит и помнит тебя", – сказала Шубина.

Александр Кабаков родился 22 октября 1943 года. С 1972 года Кабаков работал журналистом в изданиях "Гудок", "Московские новости", "Коммерсант", "Столичная вечерняя газета", "Новый очевидец".

В 1975 году Кабаков начал карьеру писателя. Он известен как автор произведений "Заведомо ложные измышления", "Ударом на удар", "Похождения настоящего мужчины", "Самозванец", "Последний герой", "Московские сказки", "Подход Кристаповича", "Считается побег", "Беглец" и других.

Кабаков получил престижную литературную премию "Большая книга" за роман "Все поправимо".