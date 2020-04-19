Демограф предупредила о всплеске рождаемости и росте смертности от алкоголя из-за коронавируса

19.04.2020, 12:53, Разное

Демограф и социолог Дарья Халтурина в беседе с сотрудниками радио Sputnik поделилась своими опасениями из-за поведения россиян, которые начали больше употреблять алкогольной продукции на фоне пандемии. Ситуация с коронавирусом способна привести к росту в этом году смертности из-за употребления гражданами спиртного. Кроме того, длительный режим самоизоляции может стать причиной всплеска рождаемости.

Как отметила Дарья Халтурина, подобные массовые бедствия уже случались на планете в прошлом. И согласно накопленным данным, на протяжении первых шести месяцев после карантина зачастую возрастает уровень рождаемости. Речь не идёт о зачатиях в период бедствий, но – немного позднее.

«Возможно, люди понемногу переосмысливают жизнь и начинают возвращаться к вечным ценностям», – высказала мнение специалист по демографии, предвидя в РФ по итогам этого года краткосрочное снижение рождаемости, а затем – её всплеск.