Ученые обнаружили новое разрушительное действие коронавируса

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19.04.2020, 12:48, Новости дня

В тяжелой форме заболевания китайский коронавирус атакует гемоглобин в эритроцитах, делая их неспособными к транспортировке кислорода к клеткам, считают итальянские ученые из Университета Вероны.

В таких ситуациях искусственная вентиляция легких оказывается бесполезной. Ученые указывают, что уровень гемоглобина значительно снижен у пациентов с более тяжелой формой заболевания по сравнению с теми, у кого коронавирусная инфекция протекала легче или бессимптомно, пишет MigNews со ссылкой на Hematology, Transfusion and Cell Therapy.

Ученые выяснили, что прогрессирующее снижение концентрации гемоглобина может отражать прогрессирование клинического ухудшения. Разница между больными в тяжелом состоянии и теми, у кого болезнь протекала легко, составила -7,1 граммов на литр.

Новые данные могут изменить клинические рекомендации для лечения зараженных, считают ученые.

Ранее медики Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна провели экспериментальное лечение пациентов с коронавирусом в барокамере.



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