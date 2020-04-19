 

СМИ узнали о возобновлении активного лечения Заворотнюк

19.04.2020, 12:48, Новости дня

Актриса Анастасия Заворотнюк пошла на поправку, врачи возобновили ее активное лечение, сообщают СМИ.

Сейчас Заворотнюк постоянно возят в клинику на химиотерапию и к нейрохирургам. Ранее это было невозможно из-за ослабленного болезнью организма, информирует «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Утверждается, что с ней в клинике живет ее супруг Петр Чернышев, который сопровождает ее в том числе на процедуры.

Напомним, как сообщали СМИ, в 2019 году Заворотнюк якобы попала в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга. Однако позже, как утверждается, актрисе стало лучше.



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