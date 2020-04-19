Юрия Шатунова удивило поведение жителей Германии в период карантина из-за коронавируса

19.04.2020, 12:30, Разное

Известный отечественный эстрадный исполнитель, экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов сейчас с семьёй живёт в Германии. Общаясь в режиме видеосвязи с телеведущим Андреем Малаховым певец рассказал, что больше всего во время карантина из-за коронавируса его удивило поведение жителей европейского государства, массово закупавших туалетную бумагу.

В целом, как отметил в ходе беседы Юрий Шатунов, карантин в Германии проходит так же, как и в большинстве других стран, где введена аналогичная мера. Певец с семьёй старается соблюдать все рекомендации, больше времени проводя дома, а на улицу выходя лишь в случае крайней необходимости. В этом случае Шатунов соблюдает меры предосторожности, обязательно надевая перчатки и медицинскую маску.

В Германии разрешают с семьёй выходить на улицу в хорошую погоду, но при этом советуют стараться избегать массовых скоплений людей и контактов с окружающими. А вот что действительно удивило знаменитость, так это ажиотаж в магазинах вокруг туалетной бумаги. Шатунов отметил, что данная продукция вряд ли может уберечь от коронавируса, поэтому повышенный спрос на неё выглядит по меньшей мере странным.

Дети Юрия Шатунова – 13-летний сын Дэннис и 7-летняя дочь Эстелла – в период карантина не ходят в школу и учатся дистанционно, хотя на такой режим им было довольно сложно переходить. Певец рассказал, что для онлайн-обучения пришлось установить специальную программу. Ребята получают задания и пояснения от педагогов, а затем занимаются уроками.