В Испании зафиксирован минимум смертей почти за месяц

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19.04.2020, 12:29, Новости дня

За сутки в Испании умерли от коронавируса по меньшей мере 410 человек, это минимальное количество жертв с 22 марта, информирует минздрав королевства.

Антирекорд по смертности в стране зафиксировали 1 апреля, когда за сутки умерли 950 пациентов, передает ТАСС.

Всего в стране умерли 20 тыс. 453 человека, заражены 195 тыс. 944 человека. За сутки выявлено 4 тыс. 218 новых зараженных.

Накануне сообщалось, что правительство Испании решило до 9 мая включительно продлить действие режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса.



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