Это навсегда: доктор Мясников напугал прогнозом по коронавирусу

19.04.2020, 12:18, Разное

Известный российский врач-кардиолог Александр Мясников считает, что коронавирус “останется с нами навсегда”. При этом им переболеют большинство людей.

В своем телеграм-канале Мясников отметил, что пополнит ряды бактериальных и вирусных инфекций, таких как грипп, с которыми человечество живет уже длительное время. Однако для того, чтобы его распространение не перетекало в эпидемии, необходимо, чтобы его перенесли около 60% населения планеты. Это необходимо для выработки коллективного иммунитета.

Однако врач успокоил россиян, напомнив, что в подавляющем большинстве случаев заболевание протекает в малозаметной или вовсе бессимптомной форме. Но именно благодаря такому течению COVID-19 и смог быстро охватить всю Землю.

До тех пор, пока у людей не выработается коллективный иммунитет, по словам медика, будут периодически происходить вспышки коронавируса. Александр Мясников отметил, что из-за этого человечеству придется провести некоторое время “под наблюдением”, чтобы специалисты могли следить за инфекцией.