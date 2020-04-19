Академик РАН назвал условие для второй волны коронавируса
19.04.2020, 12:16, Новости дня
Если исследователи не смогут вывести вакцину от коронавируса в ближайшее время, может произойти вторая волна пандемии, считает академик РАН Сергей Недоспасов.
По его словам, ее масштабы, скорее всего, окажутся гораздо меньше, информирует «Звезда».
«Когда это может произойти – остается только гадать: тут и особенности вируса, и особенности жизни данной популяции, и особенности системы здравоохранения», – сказал Недоспасов.
Он пояснил, что передача вируса прекращается, когда вырабатывается коллективный иммунитет.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем мир пугают второй волной пандемии.
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