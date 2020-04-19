 

Академик РАН назвал условие для второй волны коронавируса

19.04.2020, 12:16, Новости дня

Если исследователи не смогут вывести вакцину от коронавируса в ближайшее время, может произойти вторая волна пандемии, считает академик РАН Сергей Недоспасов.

По его словам, ее масштабы, скорее всего, окажутся гораздо меньше, информирует «Звезда».

«Когда это может произойти – остается только гадать: тут и особенности вируса, и особенности жизни данной популяции, и особенности системы здравоохранения», – сказал Недоспасов.

Он пояснил, что передача вируса прекращается, когда вырабатывается коллективный иммунитет.

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем мир пугают второй волной пандемии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / Володин назвал приоритетом Госдумы реализацию новых инициатив Путина

13.02 / Сенат голосует по резолюции об ограничении военных полномочий Трампа по Ирану

18.02 / “Судно-призрак” прибило к берегу Ирландии

06.02 / Космодром Восточный предложено включить в число особых «федеральных территорий»

25.03 / Парк “Зарядье” закрыт для посещений

31.03 / Зеленский: Мероприятия по предупреждению COVID-19 не должны влиять на уровень готовности ВСУ

19.04 / Вулкан Ключевской изрыгнул лавовый поток

01.04 / В АТБ заявили о снижении торговой наценки на социальные продукты из-за экономического кризиса и карантина

13.04 / SRF – печальный антирекорд — в США за сутки от коронавируса умерло более 2000 человек

07.02 / Команда Путина и Лукашенко разгромила соперника в Сочи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска