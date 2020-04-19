 

Мнение: Возвращение Ворошилова

19.04.2020, 12:15, Разное

Глава ЛНР Пасечник подписал указ, согласно которому в памятные даты связанные с Великой Отечественной Войной, Луганск будет также называться Ворошиловградом.
Будет это 3 дня в году – на День Освобождения Ворошиловграда 14 февраля, на День Победы 9 мая и на День Памяти 22 июня.
Министерству культуры ЛНР поручили популяризировать в республике позабытое название Ворошиловград.
Схема такая не нова – ее уже обкатали в Волгограде, который на несколько праздничных дней в году становится Сталинградом.

На Украине понятное дело случилась очередная истерика, а Ворошилову припомнили, что он также подписывал расстрельные приговоры в 30-е годы. Но гавканье из Киева понятное дело никак на эпизодическое возвращение старого названия Луганска, под которым он собственно и вошел в историю Великой Отечественной Войны вместе с Ворошиловградской наступательной операцией, не повлияет.


В Луганске, кстати, есть отличный памятник Ворошилову. На Украине мудаки бы его давно снесли, а в свободной от бандеровской Украины Луганской Народной Республике, он себя отлично чувствует.

В целом, мелочь конечно, а приятно.

PS. В порядке шутки – переименовать на 3 дня Луганскую Народную Республику в Ворошиловградскую Народную Республику, которая не подписывала Минские соглашения, и принять ее наконец в состав России.
Ну и можно над Сталинской Народной Республикой подумать, учитывая как назывался Донецк с 1923 по 1961 год.

Источник: Colonel Cassad



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