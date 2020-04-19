 

В Москве ввели выплаты донорам крови с антителами к коронавирусу

19.04.2020, 12:09, Разное

Власти Москвы решили установить плату для доноров крови, в которой присутствуют антитела к коронавирусу. Об этом рассказали представители пресс-службы правительства и мэра столицы, данные меры помогут справиться с вероятным недостатком донорской крови.
Пациентам, у которых коронавирус протекает в сложной форме, требуется переливание крови, из-за чего ее запасы стремительно сокращаются. Поэтому донорам плазмы начнут выплачивать деньги. Так, за каждые 150 мл плазмы полагаются 1250 рублей, за 600 — 5000 рублей.

За одну процедуру донор может сдать не менее 300 мл плазмы и не более 600 мл. Допускается 10% погрешность в обе стороны. Согласно обновленным данным, предоставленным правительственным штабом стопкоронавирус.рф, в РФ зарегистрировано 42,8 тысячи зараженных COVID-19.



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