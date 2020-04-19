 

На Avito отыскали «антикоронавирусный» Hummer H1 за 4 млн рублей

19.04.2020, 12:09, Разное

Сотрудники интернет-портала iReactor отыскали на площадке веб-сервиса Avito внедорожник Hummer H1, который охарактеризовали как «антикоронавирусный». В нём можно пережить любую эпидемию, даже мировую, считают журналисты.
Стоимость Hummer H1 сопоставима с ценой средней квартиры по России: владелец машины хочет выручить за неё 4 млн рублей. Внедорожник сошёл с конвейера в 1993 году. Продавец называет свой автомобиль «легендой», уверяя – в нём можно комфортно жить, а не только ездить. А от любой напасти поможет быстро уехать 180-сильный двигатель 6,5 TD.

Однако у «антикоронавирусного» Hummer H1 есть и недостатки – всё-таки речь идёт о б/у, да ещё и более чем с пятью владельцами. Кроме того, прожорливый мотор в условиях карантина – это не самый лучший вариант на сегодняшний день даже для состоятельного человека. Но основным минусом называется всё же возраст машины. Транспортное средство за 27 лет эксплуатации прошло множество передряг, и это оставило свои следы на конструкции.

Журналисты издания не верят, что армейский Hummer H1 жалели на бездорожьях. И хотя за неделю количество просмотров объявления почти достигло отметки в 30 тысяч, до сих пор у машины владелец так и не сменился.



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