Мнение: О том, сколько россиян могут пострадать от коронавируса

19.04.2020, 12:06, Разное

Иллюзии можно отбросить. Ни русский авось, ни тем более русский дух, ни БЦЖ, ни спирт, ни полукарантин, ни даже #Путин не помогли. Заболеваемость CoVID-19 в России окончательно и бесповоротно вышла на динамику, которую большинство стран мира уже увидели чуть раньше. И содрогнулись…

Так сколько же россиян пострадают при нормальном течении коронавирусной эпидемии в огромной стране?

Математики могут, пожалуй, привести вот этот график, основанный на мировом опыте и прошлых данных.

Вполне возможно, что уже скоро счёт диагностированным больным пойдёт уже на сотни тысяч, а то и на миллионы, как в приличных странах. Однако ведь не только заболевшие страдают от #коронавирус­а. Многих россиян добивает не он, а экономический #кризис, который власти тут устроили совершенно добровольно. Превентивно и в целях профилактики распространения CoVID-19.

Тут нужно понимать, что страна столкнулась не только с новым типом вируса, но и с новым видом кризиса. Прежние были трансформационными, финансовыми, импортированными… Этот абсолютно рукотворный, во-первых. И абсолютно народный, во-вторых.

Крупные предприятия, сырьевые – #нефть и газ, металлургия и т.п., – а также ОПК этот кризис пройдут, пусть и не без потерь. Бюджетники могут спать по большей части спокойно: кондратий – это не про них. Пострадают другие.

Прежде всего, занятые в сфере услуг, которая создаёт цивилизованную городскую среду. Это огромное количество малых предприятий, большое число самозанятых, которым никак не соберётся помочь наше корпоративистское государство. Оно вообще умеет помогать лишь крупнейшим предприятиям и правильным людям.

В итоге под ударом ковидокризиса – 11-15 млн человек в крупных городах, работающих в секторе рыночных услуг. Образно говоря, CoVID-19 без реанимационных мероприятий со стороны государства, которое и заварило всю эту кашу, буквально убьёт людей, умеющих делать #бизнес в конкурентной среде.

Можно ли всех их записывать в жертвы коронавируса? Пожалуй, да – по степени тяжести последствий. Можно ли успеть их спасти – вот в чём вопрос!

А вообще-то… Вот как вы думаете, станет ли наше #государство вообще спасать всех этих малышей?