 

Пасха-2020: как отмечают светлый праздник Владимир Путин, Алла Пугачева, Юлия Высоцкая, Зара и другие

19.04.2020, 11:55, Разное

Несмотря на сложную ситуацию в мире, развернувшуюся из-за пандемии коронавируса, это не омрачило настроение православных христиан, которые отмечают сегодня светлый праздник – Пасху. В ночь на 19 апреля православных граждан страны поздравил Владимир Путин: в обращении, опубликованном на сайте Кремля, президент отметил, что пусть в этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений, “в России есть все, чтобы справиться с нависшей угрозой”:

Сегодняшнее духовное, радостное и светлое событие, многовековые традиции пасхального праздника также помогут и поддержат каждого из нас, укрепят нашу надежду и веру. Потому что Пасха, Воскресение Христово — это символ торжества жизни над всем тем, что против нее. Это символ очищения, возрождения и продолжения жизни.

Разноцветные яйца, ароматные куличи и пасхи сегодня не только на столах – ими пестрят и ленты социальных сетей. Алла Пугачева, Максим Галкин, Юлия Высоцкая, Андрей Кончаловский, Мария Кожевникова, Елена Летучая, Светлана Бондарчук и многие другие звезды поделились кадрами своего семейного праздника. В нашей подборке – самые трогательные моменты звездной Пасхи.

Елена ЛетучаяКликните на фото для просмотра галереиПолина МаксимоваЛюбовь ТолкалинаСтол Светланы Бондарчук

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)19 Апр 2020 в 12:15 PDT



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