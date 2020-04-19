Пасха-2020: как отмечают светлый праздник Владимир Путин, Алла Пугачева, Юлия Высоцкая, Зара и другие
19.04.2020, 11:55, Разное
Несмотря на сложную ситуацию в мире, развернувшуюся из-за пандемии коронавируса, это не омрачило настроение православных христиан, которые отмечают сегодня светлый праздник – Пасху. В ночь на 19 апреля православных граждан страны поздравил Владимир Путин: в обращении, опубликованном на сайте Кремля, президент отметил, что пусть в этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений, “в России есть все, чтобы справиться с нависшей угрозой”:
Сегодняшнее духовное, радостное и светлое событие, многовековые традиции пасхального праздника также помогут и поддержат каждого из нас, укрепят нашу надежду и веру. Потому что Пасха, Воскресение Христово — это символ торжества жизни над всем тем, что против нее. Это символ очищения, возрождения и продолжения жизни.
Разноцветные яйца, ароматные куличи и пасхи сегодня не только на столах – ими пестрят и ленты социальных сетей. Алла Пугачева, Максим Галкин, Юлия Высоцкая, Андрей Кончаловский, Мария Кожевникова, Елена Летучая, Светлана Бондарчук и многие другие звезды поделились кадрами своего семейного праздника. В нашей подборке – самые трогательные моменты звездной Пасхи.
Елена ЛетучаяКликните на фото для просмотра галереиПолина МаксимоваЛюбовь ТолкалинаСтол Светланы Бондарчук
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