Китайский вирусолог Юань Чжимин считает невозможным синтез коронавируса

19.04.2020, 11:53, Разное

В последнее время в адрес китайских учёных, в частности, специалистов лаборатории в Ухане, звучат обвинения в искусственном создании коронавируса COVID-19, спровоцировавшего пандемию. Вирусолог Юань Чжимин считает синтез невозможным, так как человечество на данный момент не обладает необходимыми для этого знаниями.

В одном из недавних интервью Юань Чжимин, возглавляющий институт вирусологии в Ухане, высказал мнение относительно искусственного синтезирования коронавируса, в чём уже не впервые обвинили Китай. Вирусолог говорит, что свидетельства данного факта отсутствуют, поэтому о синтезе говорить нельзя. К тому же, для подобной разработки требуются «сверхчеловеческие знания» и это также является доказательством невозможности искусственного создания COVID-19.

Относительно вероятности «утечки» вируса из лаборатории в Ухане учёный также ответил категорически. Чжимин уверен в полной безопасности имеющихся образцов, в строгости системы управления, надёжности регламента проведения исследований и прочих аспектах. То есть, предпринимаемые меры исключают вероятность, что возбудитель коронавируса «вырвался» из лаборатории.

Слухи же относительно «утечки» возникают вследствие ассоциации места вспышки и сертифицированной по самому высокому уровню безопасности лаборатории, говорит вирусолог. Кроме того, не исключает специалист и сознательных попыток ради «отвлечения внимания» ввести всех в заблуждение «теориями» о синтезе вируса в Поднебесной.